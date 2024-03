LIVE Arnaldi-Machac 2-3 | ATP Miami 2024 in DIRETTA | c’è il break del ceco nel 1° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 26 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-O’CONNELL (3° MATCH DALLE 16.00) LADI MUSETTI-ALCARAZ (3° MATCH DALLE 17.00, NON PRIMA DELLE 20.30) 30-15 Ottimo dritto stretto dal centro di. 30-0 Gran rovescio lungolinea dele smash a rimbalzo molto ben ponderato del. 15-0 Prima vincente. 3-2 Gratuito di dritto di, che lascia per strada il servizio in questo 5° game. 15-40 Sbaglia la direzione dell’attacco l’azzurro con il rovescio, passa ildi dritto. 15-30 Servizio e smorzata, lob di, splendida veronica corta di, vincente. C’è vento. 15-15 Non chiude un comodo ...