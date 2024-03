LIVE Arnaldi-Machac 0-0 | ATP Miami 2024 in DIRETTA | inizia il match

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 26 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-O’CONNELL (3°DALLE 16.00) LADI MUSETTI-ALCARAZ (3°DALLE 17.00, NON PRIMA DELLE 20.30) Matteoal servizio 16:08 Si provano i servizi, tra 2? si comincia! 16:03 Giocatori in campo! 15:57 Comunque vada,ha dimostrato ormai di poter valere l’élite del tennis mondiale. Ciò che destava dubbi, era la concretezza. Nelcontro Shapovalov, ha dimostrato di aver compiuto anche l’ultimo passo in avanti in termini di “solidità”. 15:53 Un solo precedente tra i due giocatori nel circuito maggiore, in cuiebbe la meglio per 6-0 6-1 nelle qualificazioni di Dubai 2023. Quella volta ...