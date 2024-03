Lite Tra il Fratello di Greta Rossetti e Massimiliano Varrese | il video fuori dagli studi

Pechino, 26 mar – (Xinhua) – Il satellite realy cinese Queqiao-2 ha eseguito con successo la procedura di frenata in prossimita’ della Luna ed e’ entra to nell’ orbita circum Luna re, ha dichiarato ieri ... (romadailynews)

Lite familiare termina in tragedia , uccide lo zio a coltellate in strada : poi confessa l’omicidio in caserma Un terribile episodio di cronaca nera quella che arriva direttamente da Milano. Ci ... (cityrumors)

Grande Fratello, Lite fuori dagli studi di Cinecittà: Massimiliano Varrese aggredito, l'auto presa a calci. Il video choc - La situazione si è decisamente scaldata dopo la finale del Grande Fratello, soprattutto per Massimiliano Varrese e Josh Rossetti. Da poche ore è diventato virale un video in cui ...quotidianodipuglia

Scoppia una Lite negli studi di Cinecittà dopo la finale del Grande Fratello: aggredito Varrese, calci e pugni contro la sua auto. Il video choc - Il post-finale dell’ultima edizione del Grande Fratello si è trasformato in un vero e proprio teatro di tensioni, in particolare per Massimiliano Varrese e Josh Rossetti, quest’ultimo fratello di Gret ...ilfattoquotidiano

Il concerto dei Club Dogo fa litigare due fratelli. Arriva la polizia e arresta il maggiore - Milano, è successo in un appartamento di via Bronzetti. Il ticket conteso tra i due fratelli, 22 e 24 anni, ha portato alla scoperta di droga e bilancino in cameretta ...msn