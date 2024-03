Lite familiare finisce in tragedia | uccide a coltellate lo zio in strada

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 26 marzo 2024)termina inlo zio ain: poi confessa l’omicidio in caserma Un terribile episodio di cronaca nera quella che arriva direttamente da Milano. Ci troviamo in via Don Luigi Sturzo, precisamente nel quartiere Tessera, dove nella serata di ieri lunedì 25 marzo si è consumato un omicidio. A perdere la vita un uomo di 41 anni. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che adrlo suo nipote di 29, residente a Buccinasco. A quanto pare quest’ultimo lo avrebbe ucciso ainsferrando svariati colpi in varie parti del corpo. Carabinieri (Ansa Foto) Cityrumors.itDopo averlo ucciso si è presentato alla caserma dei carabinieri (di Cesano Boscone) dove ha ...