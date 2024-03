L’istituto comprensivo Vasari ha inaugurato la panchina rossa

(Di martedì 26 marzo 2024) Arezzo, 26 marzo 2024 – Nella collinetta del parco dell’I.C. Giorgioè stata inaugurata un’originale, donata dal Comune di Arezzo, ben visibile ai passanti e simbolo di un’intera comunità scolastica che vuole contribuire a porre l’attenzione su un tema di estrema attualità come la violenza di genere. La cerimonia stamani alla presenza del Prefetto Maddalena De Luca, del Questore Maria Luisa Di Lorenzo, della Dirigente scolastica Marinella Verrazzani, del Comandante della Polizia Municipale Aldo Poponcini e della presidente di Pronto Donna Loretta Gianni. L’evento ha rappresentato la conclusione di un progetto educativo di ampio respiro partito in corrispondenza dell’inizio delle attività didattiche nel settembre scorso: i docenti hanno infatti organizzato incontri con esperti e discussioni in classe e grazie ...

