L’Isola dei Famosi | ex naufrago diventerà papà | “It’s a little baby girl!”

(Di martedì 26 marzo 2024) Un ex volto noto nel mondo dello spettacolo ha recentemente annunciato di aspettare un figlio dalla compagna. Stiamo parlando di Marco Ferri: Figlio d’arte, dello storico difensore dell’Inter Riccardo Ferri, abbiamo iniziato a conoscere Marco nel lontano 2008. Qui è approdato all’interno dello studio di Uomini e Donne come corteggiatore per due ragazze: Natalia Angelini e Francesca Mari. La sua avventura però durò ben poco perché entrambe le troniste non furono rapite dal ragazzo. Subito dopo Marco è sbarcato sui social, ottenendo così parecchio successo soprattutto in America Latina e in Spagna. Qui ha anche partecipato a diversi reality show, tra cui il Gran Hermano Vip in Cile e ha anche condotto il programma pomeridiano Ferri A Ibiza. Nel 2018 poi è tornato in Italia per approdare aldei, ai tempi condotta da Alessia Marcuzzi. ...