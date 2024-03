L’intervista D’Attis | “Sul caso Bari Decaro è imbarazzante Per altri sindaci non si è stati così garantisti”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 26 marzo 2024) “Il sindacoè stato bravissimo a utilizzare a suo vantaggio la situazione, l’ha personalizzata, quando in occasioni simili e meno gravi i precedenti gli amministratori sonomandati a casa senza se e senza ma…”. A parlare al Secolo.it è il deputato di Forza Italia e vicepresidente della commissione Antimafia, Mauro. Onorevole, qualcuno ha detto che ci sono almeno 130 motivi per far intervenire il ministro Piantedosi, alludendo ai 130 arresti adella Dia… Se è per questo i motivi sono quasi duecento, perché in un blitz successivo le forze dell’ordine hanno eseguito altre 56 misure cautelari… Si aspettava questa reazione sopra le righe da parte del Pd e di, con attacchi diretti e violenti al Viminale? Me lo aveva anticipato lo stesso sindaco di ...