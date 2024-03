L’Inter ha il sì di Gudmundsson | ma piace anche Raspadori

Inter, il piano per Gudmundsson. Ma il Genoa non fa sconti: servono 35 milioni: L'Inter sta iniziando a progettare la prossima stagione: dopo gli arrivi a parametro zero di Mehdi Taremi (Porto) e Piotr Zieliski (Napoli), la società nerazzurra sta cercando un attaccante da ...

Raspadori (costa 40 milioni) o Gudmundsson, l'Inter cerca l'attaccante di riserva (Corsport): ... esultanza gol Giacomo Raspadori Raspadori o Gudmundsson, l'Inter cerca l'attaccante di riserva. Ne scrive il Corriere dello Sport. La ricerca riguarda il quarto attaccante dopo Lautaro, Thuram e l'...