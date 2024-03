L’insegnante malata di tumore e licenziata dallo Stato | «Senza Tfr e pensione | i soldi sono finiti»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 26 marzo 2024) Anna Vitiello ha 55 anni ed era arrivata in Piemonte dieci anni fa con le tre figlie per faredi educazione fisica alle scuole superiori. Oggi è ricoverata in un hospice a Carignano: ha unallo stadio avanzato. Si era amuna prima volta nel 2007, ma poi il male era regredito. Nell’ottobre 2023 è stata a una visita collegiale per certificare il suodi salute. Ed è stata. Non ha ricevuto nemmeno la tredicesima e la buonuscita dall’Istituto Superiore Primo Levi di Torino. «Il ministero dell’Economia e delle Finanze dice che la scuola non prepara un documento. L’istituto dice che il Mef non spiega come va preparato. Il risultato è chedal mese di ottobrestipendio e...