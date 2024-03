L’ingenuità dei bambini arriva sempre prima Lezione da Un Posto al Sole

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 26 marzo 2024) Ci voleva il piccolo Manuel per far rendere conto a Rosa che, seppure nella sua buona fede e per un principio giusto, stava sbagliando tutto. “Mamma ma non possiamo rimanere a Palazzo Palladini? La nostra casa è brutta! E me lo dici pure tu di stare attento quando scendo che ci sono persone cattive”.dei, e l’attore che impersonifica il piccolo Manuel è davvero un bimbo meraviglioso. Mentre Rosa per mesi si è incaponita dietro quella casa, che non voleva perdere per nessuna ragione. Mettendosi contro tutto e tutti, e soprattutto mettendo a rischio la vita sua e del piccolo. E forse anche degli altri inquilini del palazzo. A volte anche la difesa strenua dei principi ci impedisce di vedere tutto il buono che c’è intorno, anche se principio non è. Ma può essere ...