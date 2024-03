L’indice del clima | ondate di calore in aumento

(Di martedì 26 marzo 2024) Grosseto, 26 marzo 2024 – Nella classifica del benesseretico Grosseto, sui 107 capoluoghi di provincia italiani, si piazza al diciottesimo posto. Meglio della provincia grossetana, tra le toscane, solo quella di Livorno, che con il sesto posto, si piazza addirittura nella top ten nazionale. Questo è quanto emerge dalla nuova edizione deldeldel "Sole 24 Ore", ovvero la classifica del benesseretico aggiornata con i dati forniti da 3bmeteo, relativi al decennio 2013-2023. Alle spalle di Livorno e Grosseto si piazzano nell’ordine le province di Siena (ventottesima), Pisa (quarantaseiesima), Massa Carrara (cinquantaseiesima), Arezzo (sessantesima), Firenze (sessantacinquesima), Prato (sessantaseiesima), Pistoia (sessantasettesima), e Lucca (settantaquattresima). Ma come viene stilata la ...

Il Sole 24 Ore ha pubblicato la CLASSIFICA che rivela qual è la città italiana con il clima migliore. L’analisi prende in considerazione il benessere clima tico in oltre 100 capoluoghi, su base ... (tg24.sky)

È Bari la città con il miglior clima in Italia, al primo posto della nuova edizione dell’ Indice del clima del Sole 24 Ore, pubblicata sul quotidiano di lunedì 25 marzo. La classifica, aggiornata con ... (bergamonews)

