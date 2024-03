L’IA per i prodotti Apple in Cina potrebbe essere quella di Baidu

In Florida approvata una legge che limita l’accesso ai social media per gli adolescenti . Scoppia la polemica. Mentre i sostenitori sostengono che il divieto dei social media dà ai genitori il ... (periodicodaily)

Luca Boldrini - Toscano classe 1978, innamorato della sua terra e soprattutto del suo mare. Formazione linguistica prima della laurea in Scienze politiche alla "Cesare Alfieri" di Firenze, ha iniziato a scrivere per ...lanazione

Tutti gli iPhone 15 in offerta e Apple AirPods Pro USB-C a soli 229€ - Ecco tutti gli iPhone 15 più convenienti in questo momento, mentre diverse sorprese ai prezzi ci sono anche per gli AirPods. Tutti gli sconti Apple da non perdere!hwupgrade

Rari super-diamanti che esistono in mondi alieni potrebbero esistere sulla Terra - Scoperti potenziali super-diamanti sulla Terra che, prima d'ora, gli scienziati avevano ipotizzato la loro presenza in mondi alieni.tech.everyeye