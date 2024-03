“L’hanno esclusa” Grande Fratello | clamoroso alla finale | il pubblico se ne accorge tardi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 26 marzo 2024) Alè successo qualcosa di inaspettato nel corso delladel reality, condotta da Alfonso Signorini. C’è chi è stata infattie ilse n’è accorto solamente dopo 3 ore. La visione di un bellissimo video aveva inizialmente distratto, ma poi analizzandolo bene ci si è accorti che una protagonista è stata estromessa completamente dalle immagini. E ovviamente non sono mancate le polemiche, dato che comunque ha fatto parte eccome delanche se non per molto tempo. Lei è statadefinitivamente e ora in molti stanno chiedendo spiegazioni sull’episodio in questione. Chissà se lo stesso conduttore interverrà nelle prossime ore per fornire delucidazioni su questo avvenimento. Leggi anche: “Perla? È ...