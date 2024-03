L’Fsb | «I terroristi di Mosca addestrati da Kiev» L’Ucraina | colpita nave Olshansky La Nato blinda il fianco est | 100 mila soldati

(Di martedì 26 marzo 2024) Le notizie di oggi sulla strage die sulla guerra in Ucraina, in diretta. C’è un ottavo arresto per la strage a. Un cittadino russo pro-si è fatto esplodere durante l’arresto

Continua a salire il numero delle vittime della sparatoria di ieri sera al Crocus City Hall, la più grande sala di concerti a Mosca , dove tre uomini armati di kalasnikov e in mimetica sono entrati e ... (ilsole24ore)

Fsb, 'i terroristi di Mosca sono stati addestrati da Kiev' - Il direttore dei servizi di sicurezza interni russi (Fsb), Alexander Bortnikov, ha detto che gli attentatori del Crocus City Hall sono stati "addestrati da Kiev in Medio Oriente". Lo riferisce Ria Nov ...ansa

L'Fsb accusa i servizi ucraini per l'attentato di Mosca - 'Hanno contribuito all'attacco perpetrato da islamisti. Attentatori addestrati da Kiev in Medio Oriente'. Confermato l'ottavo arresto per la strage (ANSA) ...ansa

L’Europa non si illuda, Putin non vuole solidarietà - Non possiamo dire con certezza chi siano i responsabili dell’attacco a Mosca. Tuttavia, è chiaro che, indipendentemente da chi abbia commesso la strage, il regime di Vladimir Putin strumentalizzerà l’ ...opinione