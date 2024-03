Lezioni di sicurezza in bicicletta o sul monopattino Seicento studenti sul bus azzurro della Polstrada

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024) Il “Buspolizia stradale ieri è arrivato all’Istituto comprensivo Koiné (Omero, Pertini, Sant’Alessandro e Zara), diretto da Anna Guglielmetti, per spiegare ai ragazziscuola primaria escuola media le regole per andare inin, come comportarsi in auto, come usare ile anche come scendere dal pullmann senza farsi investire. Il tutto è stato organizzato da un genitorescuola, Luca Londoni, consigliere regionale di Federciclismo che nelle scorse settimane, con i volontari dell’associazione ha preparato i 600 ragazzi con ledie di segnaletica, testimonial d’eccezione come campione Gianni Bugno. I ragazzi sono stati accolti sul Bus ...