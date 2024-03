’Lezione’ sull’acqua per settanta bambini della primaria Fucini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024) Lezioninella scuoladi Massa dove ad aspettare i dipendenti di Gaia e la vice presidente Michela Consigli c’erano oltre 70con i loro insegnanti. Per l’amministrazione comunale etano presenti il vice sindaco Andrea Cella e l’assessore Roberto Acerbo. Come sempre a tutti gli studenti sono stati consegnati il libro ’Acqua in mente’ e la borraccia ’Marina’ che in questi anni ha cercato di sensibilizzare i ragazzi a rinunciare agli oggetti di plastica monouso, che spesso finiscono in mare. In tutto, per l’anno scolastico in corso sono oltre 420 gli studenti incontrati nel solo comune di Massa, per un totale di 9 scuole visitate. Su tutto il territorio gestito da Gaia i numeri crescono fino a 2.600 studenti, 42 scuole e 16 comuni.