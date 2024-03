L' ex portiere Chilavert contro Vinicius | Il calcio è per gli uomini | non faccia il fro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Milano, 26 marzo 2023 - Nella giornata di ieri la stella del Real MadridJr. si è commosso durante la conferenza stampa di presentazione dell'amichevole tra Spagna e Brasile, in programma oggi. A una delle domande il 23enne brasiliano non è riuscito a trattenere le lacrime quando ha ricordato le difficoltà del padre di trovare lavoro a causa del colore della pelle e, anche, quelle di tutti i neri nel mondo: "Io voglio solo giocare a, ma non posso. Perché sento che devo lottare per tutti i neri del mondo che non hanno voce e che soffrono il razzismo sulla propria pelle tutti i giorni. E non si possono difendere. So cosa vuol dire, l'ho vissuto: mio padre cercava lavoro, ma se per un posto era in concorrenza con un bianco il lavoro lo davano al bianco". Parole e lacrime che hanno fatto il giro del mondo raccogliendo tantissimi consensi, ...