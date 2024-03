L’ex ct del Camerun | «Anguissa mi ha raccontato che Garcia non era entrato in sintonia con i calciatori del Napoli»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 26 marzo 2024) Toni Conceiçao, ex commissario tecnico del, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kissdurante Radio Goal.ct ha rivelato alcune confidenze disu Rudi, il tecnico scelta da De Laurentiis per sostituire Spalletti.non eraincon idelLe parole di Conceiçao, ex commissario tecnico delsu quanto incide sulla stagione la Coppa d’Africa: «Sicuramente toglie energie fisiche ma soprattutto mentali aiche la giocano. Però iafricani,soprattutto, sono molto professionali. I club riescono a far recuperare velocemente la ...