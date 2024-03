L' ex Ceo di Terna allarga la platea degli azionisti Donnarumma & Partners | entrano la moglie e il figlio

(Di martedì 26 marzo 2024) Stefano, già amministratore delegato di, considerato uno dei manager piò vicini a Giorgia Meloni e in pole position per subentrare a Luigi Ferraris quale capo azienda di Ferrovie dello Stato nell’imminente partita delle nomine pubbliche, continua a curare i suoi business. Segui su affaritaliani.it

Caserta. Si conferma la partnership tra il Liceo Manzoni e la Banca di Credito Cooperativo Terra di lavoro . Due eccellenze del territorio si incontrano per creare una connessione tra il mondo della ... (casertanotizie)

Borsa: Europa parte cauta, a Milano (-0,1%) scatta Terna (+5%) dopo il piano - Kering crolla (-13%) a Parigi con allarme ricavi. Lusso ko (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 mar - Partenza senza slancio per i listini europei in attesa del verdetto della Fed che dovre ...borsa.corriere

Renco e Terna costruiranno il primo dei tre Data Center di Microsoft in Grecia - In particolare, su un investimento totale di Microsoft di 976.168.800 euro, il contratto con la jv Renco - Terna S.A. prevede il completamento degli studi, la costruzione e la messa in funzione a ...viverepesaro

Terna e Duferco investono nei droni di Wesii - La startup nata nell'incubatore Wylab raccoglie 2,8 milioni di euro ed espande il campo applicativo dei droni per applicazioni industriali ...startupbusiness