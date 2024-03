L’evoluzione green dell’industria americana procede bene ma è in pericolo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

Per quanto riguarda le politiche da adottare per affrontare i cambiamenti climatici, il percorso che seguiranno gli Stati Uniti d'America nei prossimi anni è – a dir poco – incerto. Se l'Amministrazione Biden ha ripristinato l'adesione agli accordi di Parigi, prendendo una serie di iniziative concrete per incoraggiare la riduzione delle emissioni di CO2, l'altra parte politica, il Partito repubblicano, non condivide affatto l'obiettivo di ridurre la produzione di combustibili fossili e promette di lavorare senza sosta per smantellare le politichepromosse negli ultimi anni. Il risultato è che anche chi punta a mantenere gli impegni presi in merito a questi temi deve ...