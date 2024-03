L' Eredità | i piccoli asciugamani fanno esplodere la rivolta | Pierpaolo risponde | poi il caos totale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Può esistere una puntata de L'senza polemica? La domanda è, ovviamente, retorica. E la risposta, altrettanto ovviamente, è "no". E il copione non cambia nell'edizione di martedì 26 marzo. Siamo nel regno di Marco Liorni, al programma di Rai 1 tutto dedicato alle parole e ai loro legami. Ma il punto è che in questa occasione la polemica impazza sin dalle primissime battute della puntata, in uno dei primi giochi in scaletta, in cui i concorrenti devono fornire la risposta esatta a una domanda che prevede, come risposta appunto, quattro differenti opzioni. Tocca a, il campione in carica, reduce da una sconfitta alla Ghigliottina dopo aver sbancato alla sua prima assoluta. Ed ecco la domanda, dunque, che recita: "Cosa sono gli 'ospiti' che servono nelle nostre case quando si hanno invitati?". Domanda, va detto, piuttosto semplice. Le ...