Lecce vs Roma | probabili formazioni e dove vederla

(Di martedì 26 marzo 2024) Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La posta in palio è molto alta sia per i salentini, che vogliono la salvezza matematica, che per i giallorossi, a caccia di un posto in Champions.vssi giocherà lunedì 1 aprile 2024 alle ore 18 presso lo stadio Via del MareVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Con la vittoria di Salerno, la prima della gestione Gotti, i giallorossi si sono risollevati dopo una striscia negativi di cinque turni, frutto di quattro sconfitte e un pareggio. Adesso la situazione di classifica è abbastanza tranquilla con quattro lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione Con l’arrivo di De Rossi in panchina, i giallorossi hanno letteralmente cambiato marcia, inanellando cinque vittorie, un pareggio e una sconfitta. Adesso il ...