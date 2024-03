Lecce | pitbull azzanna alla testa una bambina di 5 anni mentre dorme

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Unadi 5è stata morsa indal cane di famigliadormiva in casa a Cutrofiano, in provincia di. L’aggressione è avvenuta quando un membro della famiglia ha aperto accidentalmente la porta, permettendo aldi avvicinarsipiccola. L’animale l’hata, mordendola ferocementee al polpaccio, e causandole ferite gravi e profonde. La piccola è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale “Cardinal Panico” di Tricase, dove un team medico ha eseguito un intervento chirurgico d’emergenza per curare le feritee al viso. Una volta stabilizzata, è stata trasferita al “Dea-Fazzi” diper ricevere ulteriori ...