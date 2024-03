(Di martedì 26 marzo 2024) L’haalla testa e al polpaccio. È successo a Cutrofiano, in provincia di, dove unadi 5 anni è stata aggredita nel sonno dal pitbull di famiglia. Ricoverata e operata d’urgenza al “Cardinal Panico” di Tricase la piccola non sarebbe in pericolo di vita.

Pubblicato il 26 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Una bambina di 5 anni è stata morsa in testa dal cane di famiglia mentre dormiva in casa a Cutrofiano, in Salento. La piccola, ricoverata e operata ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Una bambina di 5 anni è stata morsa in testa dal cane di famiglia mentre dormiva in casa a Cutrofiano, in Salento. La piccola, ricoverata e operata d’urgenza al ‘Cardinal Panico’ di ... (ildenaro)

In Puglia paura per una bimba di 5 anni morsa in testa dal cane di famiglia mentre dormiva in casa - Una bambina di 5 anni è stata morsa in testa dal cane di famiglia mentre dormiva in casa. E’ accaduto a Cutrofiano in provincia di Lecce. La piccola, ricoverata e operata d’urgenza al “Cardinal Panico ...ilfattonisseno

Lecce, bimba azzannata dal suo cane mentre dormiva: è grave - L’ha azzannata alla testa e al polpaccio mentre dormiva. È successo a Cutrofiano, in provincia di Lecce, dove una bimba di 5 anni è stata aggredita nel sonno dal pitbull di famiglia. Ricoverata e ...tg24.sky

Lecce, pitbull azzanna alla testa una bambina di 5 anni mentre dorme - Lecce, bambina di 5 anni azzannata da un pitbull mentre dorme: operata per le ferite alla testa e al viso, è grave ...informazione