Le ultime parole di Fabrizio | detenuto schizofrenico | prima del suicidio al carcere di Torino | «Papi | ogni tanto mi sembra di non farcela»

(Di martedì 26 marzo 2024) Ha chiamato suo padre, domenica scorsa. La stessa persona che ha accoltellato durante una delle sue crisi psicotiche. E poi, dopo quella chiamata,Alvaro Nunez Sanchez, 31 anni,affetto da una grave forma di schizofrenia, si è tolto la vita. Lo hanno trovato impiccato con un lenzuolo nella sua cella nelVallette di. Ottava sezione. Ma, come riporta Repubblicanon doveva stare lì. Era destinato a una Rems. Lo aveva deciso il giudice, questo 23 novembre, ordinandone il trasferimento. Ma le Rems in Piemonte, due per la precisione, sono strapiene. La sua legale Francesca D’Urzo, chiedeva informazioni sulle liste d’attesa, ma nulla da fare. Quella coda non si è mai assottigliata. Per un posto si aspettano anche anni. Troppi forse per ...