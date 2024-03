Le splendide ricchezze della Valle Staffora

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024) La classe 2ªGScuola Secondaria dell’Istituto comprensivo di via Dante a Voghera ha incontrato il prof. Maggi docente ordinario di Archeologia classica presso l’Università di Pavia . La collaborazione è scaturita dal fatto che, proprio accanto alla nostra città, sono state identificate tre fattorie romane tra Voghera e Rivanazzano che hanno portato alla luce la ricchezza archeologica. La storia è una disciplina che risulta eccessivamente astratta per i ragazzi e l’archeologia aiuta moltissimo il lavoro dell’insegnante, perché rende la conoscenzastoria più concreta e non solo un insieme di nozioni. Nei libri di testo relativi alla storia, viene dedicato un minimo spazio all’archeologia e spesso il tutto si riduce a una pagina in cui vengono presentate tutte quelle ...