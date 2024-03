Le proposte di legge sul fine vita non sono state incardinate in Senato perché il governo era assente

(Di martedì 26 marzo 2024) Per tutta l'attività parlamentare è necessaria la presenza di almeno un esponente del: oggi la seduta nelle commissioni delche dovevano discutere delledisulè stata sconvocata per l'assenza dell'esecutivo e i ddl nonstati incardinati.

Nel nuovo decreto legge PNRR , approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, sono presenti, su proposta del Ministero dell’Istruzione e del Merito , le seguenti misure , riassumibili in quattro ... (italiasera)

Sul tema della Salute mentale sono in discussione alcune proposte di legge al Senato presentate da esponenti delle opposizioni . Ho il massimo rispetto ovviamente per qualsiasi proposta ma i ddl ... (secoloditalia)

Stop alle proposte di legge bipartisan per anticipare il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici. Sul provvedimento la Ragioneria generale dello Stato ha dato “parere contrario” ... (ilfattoquotidiano)

Rivoluzione digitale, la Germania vuole imporre la crittografia per tutti i servizi cloud - Il progetto di legge, proposto nel 2024 e supportato da più partiti, è una risposta diretta alle crescenti preoccupazioni riguardo alla sicurezza delle comunicazioni online. Essenzialmente, obbligherà ...tomshw

Fine vita;governo indisponibile, salta ripresa iter in Senato - Sconvocata per assenza Governo commissione che doveva incardinare esame pdl approvata a Camera in scorsa legislatura ...askanews

Endometriosi, 'congedo mestruale e liste attesa prioritarie' - Introdurre il congedo mestruale, prevedere un'adeguata tutela lavorativa e della salute, intervenire sulle liste di attesa: sono le tre principali proposte dell'associazione 'La voce di una è la voce ...ansa