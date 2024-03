Le novità del nuovo codice appalti e la sicurezza dei cantieri edili

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 26 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNel panorama della costruzione e dell’zia, ladeirappresenta un pilastro fondamentale per la tutela della salute dei lavoratori e per la realizzazione di progetti infrastrutturali ezi di qualità. Con l’introduzione deldegli, professionisti e aziende del settore sono chiamati ad aggiornarsi su una serie dinormative che promettono di incidere profondamente su modalità di assegnazione, gestione deglipubblici e soprattutto sullanei. Vediamo insieme le principali innovazioni introdotte dale analizziamo come queste possono influenzare la ...