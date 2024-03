Le Leghe nazionali vogliono fare causa alla FIFA | è accusata di abuso di posizione dominante

(Di martedì 26 marzo 2024)fine di aprile lesi incontreranno a Londra per decidere se portare il casocorte Europea: il tema di scontro è sui calendari intersempre più intasati.

Kvara, Gudmundsson e Szczesny a caccia degli ultimi 3 pass per l'Europeo - La Georgia in cerca di un miracolo con la Grecia. La Polonia in casa del Galles. L’Ucraina di Sudakov con l’Islanda del bomber genoano ...gazzetta

Tutti contro il Mondiale: le Leghe studiano la causa anti-Fifa - Scontro sui calendari: la A e le altre potrebbero rivolgersi alla Corte Europea per abuso di posizione dominante ...gazzetta

Riforma campionati. Il direttivo della B chiede chiarimenti - La Lega B si prepara al Consiglio federale per discutere delle riforme dei campionati. Le società cadette, tra cui l’Ascoli, mostrano perplessità sulle modifiche proposte dalla Figc che potrebbero alt ...msn