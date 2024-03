Le imprese italiane virtuose | quali sono le più sostenibili

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Dal Sustainability Yearbook 2024, l’annuario pubblicato da S&P Global che premia - secondo le analisi condotte dai propri esperti - le aziende chestate giudicate come le piùall’interno di una rassegna su oltre 9.400 società, è emerso che759 quelle inserite nelle classifiche, suddivise per settore di attività, basate su speciali punteggi che tengono in esame le performance dità sulla scorta di moltissimi indicatori. Si tratta di un'importante occasione per le- così come per i loro comunicatori - di far conoscere al resto del mondo il lavoro svolto e i risultati ottenuti. Inoltre, l’esito delle classifiche stilate da S&P Global rappresenta - in diversi casi - anche un criterio fondamentale al fine di determinare l’ammontare dei bonus aggiuntivi che ...