(Di martedì 26 marzo 2024)compaiono nella classifica dei primi cinque vini e spumanti venduti nella Grande Distribuzione dellanel 2023, insieme a Prosecco, Lambrusco, Montepulciano d’Abruzzo (a volume). Si noti anche che il Solopaca compare nella classifica dei primi 15 vini emergenti, cioè col maggior tasso di crescita sull’anno precedente (a volume). Lo riferisce l’anteprima delloper” (su dati registrati da supermercati, ipermercati, discount, libero servizio piccolo), che verrà interamente presentato ail 15nel corso della tradizionale tavola rotonda su Vino e Gdo, organizzata da Veronafiere. Il 2023 è stato un anno ancora difficile per il mercato del vino nella Gdo, anche se l’inflazione ha pesato ...

La direttiva deve essere approvata anche dal Consiglio prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli Stati membri avranno quindi 24 mesi di tempo per recepirla nella legislazione nazionale. (punto-informatico)

AGI - La presidenza belga del Consiglio e i rappresentanti del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo per migliorare i requisiti di informazione dei consumatori per miele , marmellate di ... (agi)

Le etichette più vendute dalla Gdo in Campania Aglianico e Falanghina. Lo studio di Circana il 15 aprile al Vinitaly: Più in dettaglio: i rosati hanno venduto meglio dei bianchi, i bianchi meglio dei rossi, i vini fermi meglio dei vini frizzanti. Il prezzo medio del vino a denominazione d'origine in bottiglia (Doc, ...

S.Qui.Sito, la Pasqua è servita: tra casatiello e agnello di Laticauda debutta la Colomba di maccheroni: ... sfornati freschi più volte al giorno; è banco macelleria e salumi con una selezione di carni e prosciutti di pregio, è enoteca con circa 500 etichette nazionali ed estere, ed è drogheria con ...