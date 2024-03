Le anticipazioni della seconda puntata di Studio Battaglia 2 con Barbora Bobulova | Lunetta Savino | Miriam Dalmazio e Marina Occhionero

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 26 marzo 2024) Dare un diritto a qualcuno non vuol dire toglierlo a qualcun altro. Una lezione che, quando si parla di donne, del loro corpo eloro autodeterminazione, i legislatori sembrano non aver mai imparato. O voluto imparare, che è peggio. Ce lo ricorda ladi2. La serie in onda stasera in tv su Rai 1 alle 21.30. Le storiefamiglia di avvocate milanesi attinge a piene mani dalla contemporaneità. Soprattutto nei casi legali che affrontano nel loro. Che, in questaserie è tutto nuovo: ora si chiamaZander. Ma le dinamiche tra di loro non sono ...