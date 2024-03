Lazio | Tudor è l' uomo giusto? Guendouzi | Il suo calcio può fare male alle avversarie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Roma 25 marzo 2024 - Dopo dei giorni di riposo,ha risalutato i giocatori dellaa Formello e ha ricominciato ad animarsi in vista del debutto contro la Juventus del tecnico croato sulla panchina capitolina. Un ritorno ai lavori salutato con gioia dal tecnico, che ha potuto così riprendere i propri studi per un eventuale passaggio alla difesa a tre, in attesa del rientro dei Nazionali. In gruppo oggi erano presenti tanti ragazzi provenienti dalla Primavera, per compensare non solo ai giocatori convocati a rappresentare il proprio paese, ma anche agli infortunati, con Provedel e Pellegrini ancora ad eseguire terapie, mentre Patric e Rovella hanno svolto lavoro individuale a parte sul terreno di gioco. L'natore croato ha insistito sul suo 3-4-2-1 cercando di trovare l'alchimia giusta tra Romagnoli, Gila e Casale nella ...