Lazio | Tudor al lavoro su attaccanti e atteggiamento

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Roma, 26 marzo 2024 – Si interrompono per oggi gli allenamenti a Formello, ma non si ferma di certo ildi. Nonostante il giorno di riposo infatti il tecnico continua a studiare la formazione biancoceleste del domani a caccia degli equilibri giusti per ridare linfa a una formazione apparsa spenta nelle ultime uscite con Sarri in panchina. Sebbene infatti a cogliere a l'occhio delle sessioni tecnico tattiche sia il cambiamento della composizione difensiva da quattro a tre uomini, l'allenatore ex Marsiglia è pronto a ridisegnare anche tutta la manovra offensiva biancoceleste, nel tentativo di dare una scossa ai giocatori e all'ambiente. Non più un tridente puro, con due esterni offensivi il cui compito era allargare il fronte, isolandosi per l'uno contro uno sugli esterni, ma due trequartisti, schierati più vicini al centro del campo così da ...