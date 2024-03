(Di martedì 26 marzo 2024) Primonamento agli ordini dioggi per Mattia. Nel 2021 era già statonato dal tecnico croato, ma solo per poche...

La questione allenatore in casa Napoli è tra gli argomenti più discussi negli ultimi mesi. Ne sono passati ben tre sulla panchina... (calciomercato)

Antonio Giraudo , sì proprio lui. Come ricorda Il Giornale “e stato l’uomo dei conti della Juve per 12 anni”. È anche uno della triade – con Moggi e Bettega – che finì dritta in Calciopoli. Da allora ... (ilnapolista)

Zaniolo: "Tornare in Italia Chi lo sa, ma improponibile alla Lazio" - Archiviata la pausa per le Nazionali, Nicolò Zaniolo fa ritorno in Premier League. Prima di pensare a Euro2024, però, il classe 1999 vuole chiudere bene la stagione all'Aston Villa dopo una prima di ...gianlucadimarzio

Zaniolo vuole tornare in Serie A: dove può andare - Nostalgia di casa, nostalgia dell`Italia. L`esperienza di Nicolò Zaniolo all`Aston Villa non sta andando benissimo, il classe `99 non ha molto spazio e fatica.calciomercato

Lazio, ritorno alle origini per Zaccagni: con Tudor si dovrà riadattare a quel ruolo - Primo allenamento agli ordini di Tudor oggi per Mattia Zaccagni. Nel 2021 era già stato allenato dal tecnico croato, ma solo per poche settimane, prima di trasferirsi.calciomercato