Lazio | la destra rispolvera il piano casa Polverini e trasforma i garage in alloggi e uffici

(Di martedì 26 marzo 2024) Sta per arrivare al voto del Consiglio regionale deluna proposta di Legge che darebbe il via libera alla pressoché indiscriminatazione di scantinati,e magazzini parzialmente sotto terra in appartamenti,, negozi. La proposta era già stata avanzata dal centronel 2018, dall’opposizione, sulla falsariga di una legge regionale della Lombardia del marzo 2017. Allora non era passata, ma adesso che i firmatari sono nella maggioranza del presidente Francesco Rocca – Ciacciarelli, Lega, diventato assessore all’Urbanistica – il “recupero dei vani e dei locali seminterrati esistenti” è ritornato in auge, con qualche miglioramento rispetto alla versione precedente che però non cancella i rischi e le criticità. Intanto perché per raggiungere le caratteristiche prescritte dalla ...