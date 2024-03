L’autoironia di Andreotti La satira logora chi non ce l’ha Quarant’anni di vignette e potere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Se "ilchi non ce", niente più dellacorrobora chi ce. Il che spiega la meticolosa passione rivolta da Giulio, da sornione apostolo qual era di Talleyrand e del suo celebre adagio, a collezionar ledi cui era Divo. Un patrimonio di 4mila tavole, in parte originali, raccolte in oltre 40 anni ai vertici della politica nazionale: 130 sono esposte a Roma col titolo L’insostenibile leggerezza dell’estero.politica 1950-1991. Sommaria rassegna di episodi internazionali della Prima Repubblica che hanno visto protagonista, ma anche di un’irriverenza delle caricature cui oggigiorno non sarebbe consentito essere altrettanto spietate e ficcanti. Né probabilmente se lo ...