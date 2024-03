Lautaro Martinez si mette a disposizione dell' Argentina per i Giochi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Intervistato da Tyc Sports,ha confermato che sirà aa nazionalenel caso in cui il commissario tecnico’Under 23, Javier Mascherano, dovesse decidere di convocarlo per idi: "Se Mascherano vorrà contare su di me sarò sempre a- ha dichiarato il capitano interista - Essere in Nazionale è un privilegio. Se il ct sta ascoltando, gli confermo che sono a".