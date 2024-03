L’assoluzione di Acerbi è la sentenza che piace al calcio italiano | sul razzismo non c’è mai un colpevole

La risposta di Juan Jesus alla sentenza che assolve Acerbi non si è fatta attendere: ha risposto con una sola immagine dal grande significato.Continua a leggere (fanpage)

Julian Assange ottiene sospensione temporanea estradizione in Usa - LONDRA (Reuters) - L'estradizione del fondatore di WikiLeaks Julian Assange negli Stati Uniti dal Regno Unito è stata sospesa dopo che l'Alta Corte di Londra ha detto che gli Usa devono garantire che ...msn

Tod's, socio Tabor chiede di migliorare prezzo Opa di 43 euro per azione - MILANO (Reuters) - Tabor Asset Management, azionista con circa l'1,1% del capitale di Tod's, chiede di migliorare i termini dell'Opa, aumentando il prezzo rispetto ai 43 euro per azione offerti da L C ...msn

Studio «Sicurezza 2024»: pessimismo sullo stato del mondo e rafforzamento della capacità d’impiego dell’esercito - Berna, 26.03.2024 - Nel 2024 il pessimismo dei cittadini e delle cittadine svizzeri sulla situazione politica mondiale ha raggiunto livelli mai registrati sinora. L’elettorato desidera un esercito pro ...admin.ch