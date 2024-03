L’Asl revoca il direttore di anestesia Comincia la battaglia in ospedale | Ho già impugnato la delibera

(Di martedì 26 marzo 2024) Prato, 26 marzo 2024 – Tanto tuonò che piovve e la tempesta si è abbattuta con forza sull’del Santo Stefano. Nell’occhio del ciclone è finito il primario Guglielmo Consales, da 15 anni a Prato, a cui la direzione generale delToscana Centro colValerio Mari ho "to l’incarico di direzione dell’Areae rianimazione per il venir meno del rapporto di fiducia, per non aver agito le proprie prerogative organizzative did’area e per grave e reiterata inosservanza delle direttive della direzione aziendale". Un provvedimento che è stato messo nero su bianco in unae che ha già sortito l’effetto di una risposta altrettanto concreta da parte del primario. Consales si è già rivolto ad un legale per impugnare il documento ...

