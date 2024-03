Lascia il dirigente Russo | Furti in calo del 30%

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024) "Qui ho trovato persone semplici, brave e ancora interessate al rapporto umano. I? Calati del 30%". Il dottor Mariodel commissariato di polizia di Vittoria Apuana, ieri ha salutato i colleghi: a 60 anni compiuti, il 1° aprile andrà in pensione dopo quattro anni alla guida del presidio fortemarmino e 35 anni di servizio "spesi per esaltare il significato profondo dell’attività di un commissariato che è quello di tutelare l’ordine pubblico nella dimensione più prossima ai cittadini in linea con i valori democratici e costituzionali". Il ricordo più bello? "Sono entrato il 9 marzo 2020 quando è esplosa la pandemia e subito ho instaurato uno splendido rapporto col sindaco ma anche con le autorità locali durante gli anni del covid dove tutti gli operatori avevano le mille disposizioni da applicare con celerità ...