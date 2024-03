Largo a eventi | sfilate | fiere e festival nel “Big Theatre“ del Mind

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024) Non lasciatevi ingannare dal nome: “Big“. O meglio, grande è grande, ma non è un teatro come ve lo immaginate, con palcoscenico, sipario e poltroncine. è flessibile, sostenibile e sorge all’interno diMilano innovation district. È la nuova location destinata a ospitare grandidi intrattenimento, uno spazio polifunzionale, unico, che è stato ridisegnato partendo dagli Studios di Expo 2015 sulla base di un progetto di riqualificazione che ha mantenuto l’architettura originaria e il design preesistente. È stato realizzato da Big Spaces che collabora con Lendlease dal 2022. I numeri: 3.900 metri quadrati di superficie indoor e outdoor, 14 metri di altezza e una capienza di oltre tremila persone. "Duplice la mission di Big Spaces al fianco di Lendlease all’interno di– dichiara Andrea Baccuini ...