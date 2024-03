Lancia i giovani | ma la Juve è deprezzata | Max Allegri | luci e ombre bianconere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Avviso a chi non se ne è ancora accorto: Massimilianoè divisivo. Sia dentro il mondontus che fuori. C'è chi lo ritiene superato e chi invece lo considera ancora un visir del mestiere. Ogni fazione propone argomenti in favore della propria tesi e l'ultimo del partito dei “pro Max” riguarda il valore della rosa bianconera. Un valore che, secondo Transfermarkt, è aumentato di 63,5 milioni di euro nella sola stagione in corso, più di tutte le altre partecipanti alla serie A. Seguono infatti Bologna con + 52,5 milioni, Inter con +35,5 e Atalanta con +23,5 fino ad arrivare a chi, invece, ha perso valore come Sassuolo (-17 milioni), Lazio (-17,5) e Napoli (-21,2). È una verità che non si può contestare, ma si può approfondire: lantus hato molti giocatori che ad inizio anno, per le stime dello stesso ...