(Di martedì 26 marzo 2024) Nel 1997 Jennifer Lopez interpretò il monster movie. Ora lo hanno rifatto in Cina e a giudicare dal, il risultato è migliore, anche senza di lei.

L'Anaconda cinese è più grande, più lungo e più affamato: ecco lo spettacolare trailer del remake!: Anaconda: lo spettacolare remake made in China Anche in America sembra sia in preparazione un nuovo film della serie di Anaconda , ma intanto il remake cinese rielabora l'originale, che vedeva un ...

L'Anaconda cinese è più grande, più lungo e più affamato: ecco lo spettacolare trailer del remake!: Anaconda: lo spettacolare remake made in China Anche in America sembra sia in preparazione un nuovo film della serie di Anaconda , ma intanto il remake cinese rielabora l'originale, che vedeva un ...