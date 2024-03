L' Alta corte di Londra rimanda la decisione sull' estradizione di Assange

(Di martedì 26 marzo 2024) Juliannon sarà ancora estradato negli Stati Uniti. Lo hanno deciso i giudici dell'diche hanno rinviato al 20 maggio la data del verdettodel fondatore di Wikileaks, chiedendo alle autorità statunitensi di fornire alcune garanzie in caso di. Da tempo Washington attende il giornalista su cui pendono diciotto capi d'imputazione e una possibile condanna a 175 anni di carcere per aver pubblicato file riservati e documenti militari attraverso la sua piattaforma. L'accusa degli Stati Uniti è di aver "messo a rischio delle vite" con la diffusione di quei documenti, ma soprattutto di aver violato la legge nazionaleo spionaggio, il National Espionage Act. Oggi era atteso il verdetto di ...

