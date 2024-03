L’allarme dell’Ascom | Posti di lavoro a rischio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 26 marzo 2024) Cantieri del tram sotto le lente, che ha chiesto attenzione alle imprese ‘affacciate’ sui lavori. "Con la prospettiva di lavori che dureranno a lungo, dobbiamo immaginare di gestire con molta attenzione il tema dei ristori, dei bandi, perché se è vero che siamo tutti d’accordo nel dire che dobbiamo garantire alle imprese di restare aperte per un periodo lungo, dobbiamo anche salvaguardare i livelli occupazionali: parliamo di oltre un migliaio didiche rischiano di essere messi in discussione", ha avvertito il direttore generale dell’associazione dei commercianti, Giancarlo Tonelli. "Stiamo seguendo con molta cura quello che sta capitando nei diversi cantieri della città –ha assicurato Tonelli –. Da un lato non c’è dubbio che ci sia un problema legato alla durata dei cantieri, come quello di Pontelungo, poi c’è ...