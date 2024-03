L’allarme degrado Il rogo in Parlamento | Le persone oneste non ne possono più

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024) L’incendio che ha distrutto il locale "Principe" finisce in. Il deputato Marco Furfaro (Pd) presenterà un’interrogazione su questo episodio e, più in generale, sulla situazione della sicurezza a Montecatini al presidente del consiglio Giorgia Meloni. "Un incendio ha completamente distrutto uno dei locali della movida di Montecatini – scrive l’esponente della minoranza –, il Principe, inaugurato nell’estate 2022 e situato all’interno dello storico complesso Kursaal, in pieno centro. Solo un intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme investissero gli edifici limitrofi. Un fatto grave e preoccupante che deve chiamare in causa tutte le istituzioni per una reazione ferma e decisa. Un episodio che sembra avere matrice dolosa e che avviene a valle del ritrovamento del corpo di un giovane accoltellato in un hotel ...