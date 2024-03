L’agricoltura italiana è sempre più tecnologia e bio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Un settore in crescita, che investe oltre 30 milioni di euro all’anno in attività di ricerca e sviluppo e nella realizzazione di soluzioni improntate alla cosiddetta ‘agricoltura 4.0’ e orientate in direzione di innovazione e sostenibilità ambientale. È un quadro confortante, quello delineato dal nuovo Osservatorio Agrofarma, un report che, con cadenza semestrale, intende fornire informazioni sullo stato dell'arte dell'agricolturae del comparto agricolo. Lo studio è stato presentato oggi in Senato su iniziativa del senatore Luca De Carlo, presidente della Commissione industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del senato. A grandi passi verso la transizione ecologica La responsabilità scientifica del progetto è stata affidata ad Areté, The Agri-food intelligence company, società bolognese indipendente di ricerca, analisi e ...