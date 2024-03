Lady Gaga | «Nessuno può dirvi che vi truccate troppo o troppo poco Il make-up è il modo di cercare la mia identità e di prendermi cura di me stessa»

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di martedì 26 marzo 2024) La signora Stefani Germanotta arriva nei Sephora di tutta Europa con il suo brand Haus Labs e parla, in esclusiva con Vanity Fair, del rapporto con la sua immagine. In attesa di vederla con un look estremo nel film Joker: Folie à Deux