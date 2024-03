Ladri di rame in azione a Cassolnovo | rubati 500 metri di cavi elettrici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024)(Pavia), 26 marzo 2024 - Cinquecentodiin. È il bottino del furto messo a segno nella notte ai danni di una ditta diche si occupa di illuminstradale. I predoni dell'oro rosso l'hanno presa di mira proprio per il materiale tenuto nel deposito, in via IV Novembre a, dove sono entrati dopo aver anche tagliato la recinzione. Una banda probabilmente composta da più persone e attrezzata anche con un mezzo per il trasporto dell'ingombrante refurtiva, d'interesse per inon certo per il materiale elettrico in sé ma per il prezioso metallo contenuto all'interno, che viene estratto daiper essere rivenduto sul mercato illecito. Il furto è stato ...